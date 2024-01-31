Suriye'nin kuzeyinde teröristlere ait çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye'nin kuzeyindeki Zeytin Dalı bölgesine sızma girişiminde bulunan teröristlere ait çok sayıda silah ve mühimmatın ele geçirildiğini bildirdi.
Ankara
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Terör yuvalarına pençemizi vurmaya devam ediyoruz. Kahraman Mehmetçik, Suriye'nin kuzeyindeki Zeytin Dalı bölgesinde sızma girişiminde bulunan teröristlere ait çok sayıda silah ve mühimmatı ele geçirdi." ifadesi kullanıldı.
Terör yuvalarına pençemizi vurmaya devam ediyoruz!— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) January 31, 2024
Kahraman Mehmetçik, Suriye’nin kuzeyindeki Zeytin Dalı bölgesinde sızma girişiminde bulunan teröristlere ait çok sayıda silah ve mühimmatı ele geçirdi.
Ele geçirilenler şu şekilde:
▪️2 adet M-4 piyade tüfeği,
▪️1 adet M4A1… pic.twitter.com/zfP2QqrEf3
Açıklamada, 2 M-4 piyade tüfeği, 1 M4A1 piyade tüfeği, 1 RPG-7 roketatar, 1 AK-47 piyade tüfeği, 10 RPG-7 mühimmatı, 10 RPG-7 sevk fişeği, 25 el bombası, 19 şarjör, 1 kamera, 1 telefon, 2 telsiz ve 1 termal dürbünün ele geçirildiğine yer verildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.