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Suriye'nin kuzeyinde teröristlere ait çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye'nin kuzeyindeki Zeytin Dalı bölgesine sızma girişiminde bulunan teröristlere ait çok sayıda silah ve mühimmatın ele geçirildiğini bildirdi.

Utku Şimşek  | 31.01.2024 - Güncelleme : 31.01.2024
Suriye'nin kuzeyinde teröristlere ait çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi

Ankara

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Terör yuvalarına pençemizi vurmaya devam ediyoruz. Kahraman Mehmetçik, Suriye'nin kuzeyindeki Zeytin Dalı bölgesinde sızma girişiminde bulunan teröristlere ait çok sayıda silah ve mühimmatı ele geçirdi." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, 2 M-4 piyade tüfeği, 1 M4A1 piyade tüfeği, 1 RPG-7 roketatar, 1 AK-47 piyade tüfeği, 10 RPG-7 mühimmatı, 10 RPG-7 sevk fişeği, 25 el bombası, 19 şarjör, 1 kamera, 1 telefon, 2 telsiz ve 1 termal dürbünün ele geçirildiğine yer verildi.

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