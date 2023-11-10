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Suriye'nin kuzeyinde saldırı hazırlığındaki 2 terörist etkisizleştirildi

Suriye'nin kuzeyinde 2 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Sarp Özer  | 10.11.2023 - Güncelleme : 10.11.2023
Suriye'nin kuzeyinde saldırı hazırlığındaki 2 terörist etkisizleştirildi

Ankara

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetlerince, Fırat Kalkanı harekat bölgesine saldırı hazırlığındaki PKK/YPG'li 2 teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi.

Açıklamada, "Tek amaçları bölgeyi kana bulamak olan PKK/YPG’li teröristlere hak ettikleri gibi müdahale ediyoruz." ifadesi kullanıldı.

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