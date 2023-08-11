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Suriye'nin kuzeyinde saldırı hazırlığındaki 12 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye'nin kuzeyinde saldırı hazırlığı yapan PKK/YPG'li 12 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Zafer Fatih Beyaz  | 11.08.2023 - Güncelleme : 11.08.2023
Suriye'nin kuzeyinde saldırı hazırlığındaki 12 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Ankara
Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) yapılan açıklamada, "Teröristlerin korkulu rüyası kahraman komandolarımız, her nerede olurlarsa olsunlar PKK/YPG'li teröristleri hendeklere gömmeye devam ediyor. Suriye'nin kuzeyinde saldırı hazırlığı yapan 12 terörist başarılı bir operasyonla etkisiz hale getirildi. Böylece dün ve bugün Irak'ın kuzeyinde ve Suriye'nin kuzeyinde toplam 21 terörist etkisiz hale getirildi." Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
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