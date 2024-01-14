Dolar
30.11
Euro
33.00
Altın
2,048.89
ETH/USDT
2,551.70
BTC/USDT
42,982.00
BIST 100
7,986.47
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Üsteğmen Gökhan Delen için Aksaray’da cenaze töreni düzenleniyor Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan İstihkam Sözleşmeli Er Murat Atar için Ordu'nun İkizce ilçesinde cenaze töreni düzenleniyor
logo
Gündem

Suriye'nin kuzeyinde saldırı girişiminde bulunan 7 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'nin kuzeyinde saldırı girişiminde bulunan toplam 7 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Mümin Altaş  | 14.01.2024 - Güncelleme : 14.01.2024
Suriye'nin kuzeyinde saldırı girişiminde bulunan 7 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Ankara

Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'nin kuzeyinde 7 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Mehmetçik, sızma girişiminde bulunan teröristleri hendeklere gömmeye devam ediyor. Suriye'nin kuzeyinde saldırı girişiminde bulunan toplam 7 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi." ifadelerine yer verildi.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İstanbul'da hava sıcaklıkları artacak
Suriye'nin kuzeyinde saldırı girişiminde bulunan 7 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
AA foto muhabiri soykırım davasında İsrail'e karşı kanıt olan fotoğrafının öyküsünü anlattı
Zübeyde Hanım vefatının 101. yılında mezarı başında anıldı
Başkentte elektronik yedek parça üretim fabrikasındaki yangın kontrol altına alındı

Benzer haberler

Suriye'nin kuzeyinde saldırı girişiminde bulunan 7 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Suriye'nin kuzeyinde saldırı girişiminde bulunan 7 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Irak ile Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerine hava harekatları düzenlendi

MSB: 1 haftada 45 terörist etkisiz hale getirildi

Suriyeli Muhammed, anahtarlarını sakladığı evini PKK/YPG'den kurtaracağı günü bekliyor

Suriyeli Muhammed, anahtarlarını sakladığı evini PKK/YPG'den kurtaracağı günü bekliyor
MSB ve MEB arasındaki protokol ile 9'uncu sınıf öğrencilerine burs imkanı

MSB ve MEB arasındaki protokol ile 9'uncu sınıf öğrencilerine burs imkanı
Zeytin Dalı Harekatı bölgesinde 5 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Zeytin Dalı Harekatı bölgesinde 5 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet