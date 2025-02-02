Suriye'nin kuzeyinde PKK/YPG'li 23 terörist etkisiz hale getirildi
Suriye'nin kuzeyinde PKK/YPG'li 23 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.
Ankara
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Teröristler için kaçacak yer yok, hiçbir yer onlar için güvenli değil. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyinde tespit ettiği 23 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi. Mehmetçiğin nefesi teröristlerin ensesinde olmaya devam edecek."
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Teröristler için kaçacak yer yok, hiçbir yer onlar için güvenli değil!— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) February 2, 2025
Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyinde tespit ettiği 23 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hâle getirdi.
Mehmetçiğin nefesi teröristlerin ensesinde olmaya devam edecek!#MillîSavunmaBakanlığı pic.twitter.com/GrCzIX5tET