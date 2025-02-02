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Suriye'nin kuzeyinde PKK/YPG'li 23 terörist etkisiz hale getirildi

Suriye'nin kuzeyinde PKK/YPG'li 23 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Muhammed Nuri Erdoğan  | 02.02.2025 - Güncelleme : 02.02.2025
Suriye'nin kuzeyinde PKK/YPG'li 23 terörist etkisiz hale getirildi

Ankara

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Teröristler için kaçacak yer yok, hiçbir yer onlar için güvenli değil. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyinde tespit ettiği 23 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi. Mehmetçiğin nefesi teröristlerin ensesinde olmaya devam edecek."

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