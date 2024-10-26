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Suriye'nin kuzeyinde PKK/YPG'li 17 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı, Barış Pınarı ve Münbiç bölgelerinde PKK/YPG'li 17 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Fırat Taşdemir  | 26.10.2024 - Güncelleme : 26.10.2024
Suriye'nin kuzeyinde PKK/YPG'li 17 terörist etkisiz hale getirildi

Ankara
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı, Barış Pınarı ve Münbiç bölgelerinde belirlediği 17 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi. Terörü kaynağında yok etmek için öngörülemez, alışılmadık, süratli ve sürekli operasyonlara devam edeceğiz." ifadesi kullanıldı. Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
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Suriye'nin kuzeyinde PKK/YPG'li 17 terörist etkisiz hale getirildi
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