Suriye'nin kuzeyinde bir PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında olan bir PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Ankara
MSB'den yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Terörist neredeyse hedefimiz orası. Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen bir PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi."
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Terörist neredeyse hedef orası!— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) April 8, 2023
Suriye’nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 1 PKK/YPG’li terörist etkisiz hâle getirildi. #MillîSavunmaBakanlığı pic.twitter.com/6F9bm0tDZ2