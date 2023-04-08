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Suriye'nin kuzeyinde bir PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında olan bir PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Mustafa Emre Kürkçü  | 08.04.2023 - Güncelleme : 08.04.2023
Suriye'nin kuzeyinde bir PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Ankara

MSB'den yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Terörist neredeyse hedefimiz orası. Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen bir PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi."

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