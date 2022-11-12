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Gündem

Suriye'nin kuzeyinde 8 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesine taciz ateşi açan 8 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Fatma Sevinç Çetin   | 12.11.2022
Suriye'nin kuzeyinde 8 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Ankara

MSB'den yapılan açıklamada, "Taciz ateşi açmanın bedeli ağır oldu. Teröristlerin saldırılarını cezasız bırakmayan kahraman komandolarımız, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesine taciz ateşi açan 8 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi." ifadeleri kullanıldı.

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