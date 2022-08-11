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Gündem

Suriye'nin kuzeyinde 6 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye'nin kuzeyinde 6 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Yeşim Sert Karaaslan   | 11.08.2022
Suriye'nin kuzeyinde 6 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi Fotoğraf: Eren Bozkurt/AA

Ankara

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Suriye'nin kuzeyinden Mardin hudut hattımıza taciz ateşi açan 6 PKK/YPG'li terörist Türk Silahlı Kuvvetlerimizin cezalandırma atışları ile etkisiz hale getirildi." ifadelerine yer verildi.

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