Suriye'nin kuzeyinde 6 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'nin kuzeyindeki Zeytin Dalı ve Barış Pınarı bölgelerine saldırı girişiminde bulunan 6 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Ankara
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Suriye'de sivil halkın huzur ve güvenliğini bozmak isteyen teröristlere misliyle karşılık vermeye devam ediyoruz. Zeytin Dalı ve Barış Pınarı bölgelerine taciz ateşi açan ve saldırı girişiminde bulunan 6 PKK/YPG'li terörist, başarılı bir operasyonla etkisiz hale getirildi." ifadelerine yer verildi.
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Suriye’de sivil halkın huzur ve güvenliğini bozmak isteyen teröristlere misliyle karşılık vermeye devam ediyoruz.— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) July 14, 2022
Zeytin Dalı ve Barış Pınarı bölgelerine taciz ateşi açan ve saldırı girişiminde bulunan 6 PKK/YPG'li terörist, başarılı bir operasyonla etkisiz hâle getirildi.#MSB pic.twitter.com/HmOlKcdOy5