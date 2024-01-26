Suriye'nin kuzeyinde 5 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'nin kuzeyinde tespit edilen 5 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Ankara
Bakanlıktan "Teröristler için hiçbir yer güvenli değil" başlığıyla yapılan açıklamada, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki Zeytin Dalı ve Barış Pınarı bölgelerinde tespit ettiği 5 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi." ifadelerine yer verildi.
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Teröristler için hiçbir yer güvenli değil!— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) January 26, 2024
Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki Zeytin Dalı ve Barış Pınarı bölgelerinde tespit ettiği 5 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hâle getirdi.#MillîSavunmaBakanlığı pic.twitter.com/7oHt1GHgP8