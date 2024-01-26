Dolar
30.31
Euro
32.96
Altın
2,022.94
ETH/USDT
2,249.60
BTC/USDT
41,148.00
BIST 100
8,306.53
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Uluslararası Adalet Divanı, Lahey’de Güney Afrika Cumhuriyeti'nin İsrail aleyhine açtığı "soykırım" davasında ihtiyati tedbir talebine ilişkin kararını açıklıyor
logo
Gündem

Suriye'nin kuzeyinde 5 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'nin kuzeyinde tespit edilen 5 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

İsmet Karakaş  | 26.01.2024 - Güncelleme : 26.01.2024
Suriye'nin kuzeyinde 5 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Ankara

Bakanlıktan "Teröristler için hiçbir yer güvenli değil" başlığıyla yapılan açıklamada, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki Zeytin Dalı ve Barış Pınarı bölgelerinde tespit ettiği 5 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi." ifadelerine yer verildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Ankara merkezli çocuk istismarı soruşturmasında 35 gözaltı
Bursa'da apartmanda çıkan yangında dumandan etkilenen 8 kişi hastaneye kaldırıldı
Suriye'nin kuzeyinde 5 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
Bakan Uraloğlu: Türkiye, ulaştırma alanında AB müktesebatıyla uyumlu çalışmalarını kararlılıkla sürdürmektedir
TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Kastamonu'daki kazada hayatını kaybedenler için taziye mesajı

Benzer haberler

Suriye'nin kuzeyinde 5 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Suriye'nin kuzeyinde 5 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Rusya: ABD, Irak'tan çekildiğinde Suriye'den de çekilecek

Irak'ın kuzeyinde 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

ABD'li uzmana göre, ABD kurumları Suriye'den çekilmeyi ve PKK/YPG-Esed rejimi ortaklığı oluşturmayı tartışıyor

ABD'li uzmana göre, ABD kurumları Suriye'den çekilmeyi ve PKK/YPG-Esed rejimi ortaklığı oluşturmayı tartışıyor
Dışişleri Bakan Yardımcısı Yıldız, Astana görüşmelerini değerlendirdi: Terörle mücadelede ortak kararlılık vurgulandı

Dışişleri Bakan Yardımcısı Yıldız, Astana görüşmelerini değerlendirdi: Terörle mücadelede ortak kararlılık vurgulandı
MSB: Son bir haftada 82 terörist etkisiz hale getirildi

MSB: Son bir haftada 82 terörist etkisiz hale getirildi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet