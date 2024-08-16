Suriye'nin kuzeyinde 4 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde tespit edilen 4 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.
Ankara
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Suriye'nin kuzeyinde PKK/YPG'li teröristlere yönelik operasyonların aralıksız sürdüğü belirtildi.
Açıklamada, "Fırat Kalkanı bölgesinde tespit edilen 4 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi." ifadesine yer verildi.
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Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki PKK/YPG'li teröristlere karşı operasyonlarına aralıksız devam ediyor.— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) August 16, 2024
Fırat Kalkanı bölgesinde tespit edilen 4 PKK/YPG'li terörist etkisiz hâle getirildi.#MillîSavunmaBakanlığı pic.twitter.com/5dkJviAu8m