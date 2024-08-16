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Suriye'nin kuzeyinde 4 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde tespit edilen 4 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.

Hüseyin Cem Dağıstanlı  | 16.08.2024 - Güncelleme : 16.08.2024
Suriye'nin kuzeyinde 4 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Ankara

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Suriye'nin kuzeyinde PKK/YPG'li teröristlere yönelik operasyonların aralıksız sürdüğü belirtildi.

Açıklamada, "Fırat Kalkanı bölgesinde tespit edilen 4 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi." ifadesine yer verildi.

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