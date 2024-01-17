Suriye'nin kuzeyinde 4 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde saldırı girişiminde bulunan 4 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.
Ankara
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, teröristlerin saldırı girişimlerine güçlü şekilde karşılık verilmeye devam edildiği belirtildi.
Teröristlerin saldırı girişimlerine güçlü şekilde karşılık vermeye devam ediyoruz!— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) January 17, 2024
Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde huzur ve güvenlik ortamını bozmak için saldırı girişiminde bulunan 4 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hâle getirdi.… pic.twitter.com/MnYAkn1tsN
Açıklamada, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde huzur ve güvenlik ortamını bozmak için saldırı girişiminde bulunan 4 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi." ifadeleri kullanıldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.