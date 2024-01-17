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Suriye'nin kuzeyinde 4 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde saldırı girişiminde bulunan 4 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.

Buğrahan Ayhan  | 17.01.2024 - Güncelleme : 17.01.2024
Suriye'nin kuzeyinde 4 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Ankara

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, teröristlerin saldırı girişimlerine güçlü şekilde karşılık verilmeye devam edildiği belirtildi.

Açıklamada, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde huzur ve güvenlik ortamını bozmak için saldırı girişiminde bulunan 4 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi." ifadeleri kullanıldı.

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