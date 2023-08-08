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Suriye'nin kuzeyinde 4 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı bölgelerinde saldırı hazırlığı yapan 4 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Hüseyin Cem Dağıstanlı  | 08.08.2023 - Güncelleme : 08.08.2023
Suriye'nin kuzeyinde 4 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Ankara

Bakanlıktan yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Suriye'de halkın huzur ve güvenliğini bozmak isteyen teröristlere misliyle karşılık vermeye devam ediyoruz. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı bölgelerine taciz ateşi açan 4 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi."

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