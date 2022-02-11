Suriye'nin kuzeyinde 4 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'nin kuzeyinden taciz ateşi açan 4 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Ankara
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetlerinin, teröre ve teröriste geçit vermediği vurgulandı.
Açıklamada, Suriye'nin kuzeyinden Mardin Kızıltepe Hudut Karakolu'na taciz ateşi açan PKK/YPG'li teröristlere güçlü karşılık verilerek 4 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.
Bugün bölgede etkisiz hale getirilen terörist sayısının 33 olduğu ifade edildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.