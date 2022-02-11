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Suriye'nin kuzeyinde 4 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'nin kuzeyinden taciz ateşi açan 4 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Esin Işık   | 11.02.2022
Suriye'nin kuzeyinde 4 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Ankara

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetlerinin, teröre ve teröriste geçit vermediği vurgulandı.

Açıklamada, Suriye'nin kuzeyinden Mardin Kızıltepe Hudut Karakolu'na taciz ateşi açan PKK/YPG'li teröristlere güçlü karşılık verilerek 4 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Bugün bölgede etkisiz hale getirilen terörist sayısının 33 olduğu ifade edildi.

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