Suriye'nin kuzeyinde 3 terörist etkisiz hale getirildi
Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde saldırı hazırlığındaki 3 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.
Ankara
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Kahraman komandolarımız, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde huzur ve güvenlik ortamını bozmak için saldırı hazırlığı yapan 3 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi. Teröristleri hain emellerine ulaşamadan etkisiz hale getirmeye devam edeceğiz." ifadeleri kullanıldı.
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Kahraman komandolarımız, Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde huzur ve güvenlik ortamını bozmak için saldırı hazırlığı yapan 3 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hâle getirdi.— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) March 11, 2024
Teröristleri hain emellerine ulaşamadan etkisiz hâle getirmeye devam edeceğiz!… pic.twitter.com/u04lS2imRc