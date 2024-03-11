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Suriye'nin kuzeyinde 3 terörist etkisiz hale getirildi

Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde saldırı hazırlığındaki 3 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Abdullah Sarica  | 11.03.2024 - Güncelleme : 11.03.2024
Suriye'nin kuzeyinde 3 terörist etkisiz hale getirildi

Ankara

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Kahraman komandolarımız, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde huzur ve güvenlik ortamını bozmak için saldırı hazırlığı yapan 3 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi. Teröristleri hain emellerine ulaşamadan etkisiz hale getirmeye devam edeceğiz." ifadeleri kullanıldı.

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