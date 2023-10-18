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Suriye'nin kuzeyinde 3 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'nin kuzeyinde 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Sarp Özer  | 18.10.2023 - Güncelleme : 18.10.2023
Suriye'nin kuzeyinde 3 terörist etkisiz hale getirildi

Ankara

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Fırat Kalkanı bölgesinde saldırı hazırlığındaki 3 PKK/YPG'li teröristin Türk Silahlı Kuvvetlerince etkisiz hale getirildiği kaydedildi.

Açıklamada, "Tek amaçları bölgeyi kana bulamak olan PKK/YPG'li teröristlere hak ettikleri gibi müdahale etmeye devam ediyoruz." ifadesi kullanıldı.

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