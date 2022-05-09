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Rusya’da, 9 Mayıs Zafer Günü dolayısıyla Moskova’daki Kızıl Meydan’da tören düzenleniyor.
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Suriye'nin kuzeyinde 12 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığınca, Barış Pınarı, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerine taciz ateşi açan 12 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Cankut Taşdan   | 09.05.2022
Suriye'nin kuzeyinde 12 terörist etkisiz hale getirildi

Ankara

Milli Savunma Bakanlığının resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Suriye'nin kuzeyinde saldırı girişiminde bulunan teröristleri hendeklere gömmeye devam ediyoruz! Barış Pınarı, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerine taciz ateşi açan 12 PKK/YPG'li terörist daha komandolarımızın başarılı müdahalesi ile etkisiz hale getirildi." ifadelerine yer verildi.

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