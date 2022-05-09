Suriye'nin kuzeyinde 12 terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığınca, Barış Pınarı, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerine taciz ateşi açan 12 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.
Ankara
Milli Savunma Bakanlığının resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Suriye'nin kuzeyinde saldırı girişiminde bulunan teröristleri hendeklere gömmeye devam ediyoruz! Barış Pınarı, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerine taciz ateşi açan 12 PKK/YPG'li terörist daha komandolarımızın başarılı müdahalesi ile etkisiz hale getirildi." ifadelerine yer verildi.
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Suriye’nin kuzeyinde saldırı girişiminde bulunan teröristleri hendeklere gömmeye devam ediyoruz!— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) May 9, 2022
Barış Pınarı, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerine taciz ateşi açan 12 PKK/YPG’li terörist daha komandolarımızın başarılı müdahalesi ile etkisiz hâle getirildi. #MSB pic.twitter.com/kKU9mzQyoX