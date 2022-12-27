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Gündem

Suriye'nin kuzeyinde 12 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı bölgelerine taciz ateşi açan 12 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Zafer Fatih Beyaz   | 27.12.2022
Suriye'nin kuzeyinde 12 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Ankara

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, kahraman Mehmetçiğin teröristlerin taciz ve saldırı girişimlerine misliyle karşılık vermeye devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, Suriye'nin kuzeyindeki Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı bölgelerine taciz ateşi açan 12 PKK/YPG'li teröristin başarılı bir operasyonla etkisiz hale getirildiği kaydedildi.

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