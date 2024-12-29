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Suriyelilerin Hatay'daki sınır kapılarından ülkelerine dönüşü sürüyor

Ülkelerine dönmek isteyen Suriyelilerin Hatay'daki Cilvegözü, Yayladağı ve Zeytindalı sınır kapılarından geçişleri sürüyor.

Ali Kemal Zerenli  | 29.12.2024 - Güncelleme : 29.12.2024
Suriyelilerin Hatay'daki sınır kapılarından ülkelerine dönüşü sürüyor Fotoğraf: Ali Kemal Zerenli - AA

Hatay

İç savaş sırasında Türkiye'ye sığınan Suriyeliler, 61 yıllık Baas rejiminin devrilmesi sonrasında ülkelerine dönmek için Hatay'daki 3 sınır kapısını da kullanıyor.

Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Sınır Kapısı'na gidenler, jandarmanın düzen sağlamak üzere oluşturduğu koridorda gümrük işlemleri için sıra bekliyor.

Buraya konuşlandırılan Göç İdaresi Mobil Hizmet Birimi araçları da çıkış prosedürünün hızlanmasına katkı sunuyor.

İşlemleri tamamlanan kişiler, Suriye'ye geçiş yapıyor.

Türk Kızılay ve diğer yardım kuruluşları, aileler ile bölgedeki görevlilere sıcak çorba dağıtıp ikramda bulunuyor. Jandarma ekipleri de çocuklara Türk bayrağı, dergi ve balon hediye ediyor.

"Sonunda memleketimize kavuşacağız"

Cilvegözü Sınır Kapısı'na giden Suriyelilerden 2 çocuk annesi 23 yaşındaki Dihem Şetive, 7 yıl sonra memleketi İdlib'e gideceğini söyledi.

Çocuklarına ülkesini gezdireceği için mutlu olduğunu dile getiren Şetive, şöyle devam etti:

"Türkiye çok güzel bir yer. Çocuklarım burada doğdu ve Suriye'yi hiç görmediler. Memleketime döneceğim için çok heyecanlıyım. Annem, babam ve arkadaşlarım orada. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Allah razı olsun. Ömrü uzun olsun inşallah."

Suriyelilerden 17 yaşındaki Şadi Arvan ise Türkiye'ye yıllar önce geldiğini belirterek, "Türk vatandaşlarından Allah razı olsun. Türkiye çok güzel bir yer. 8 yıl İzmir'de okudum. Şimdi de memleketime dönüyorum. Çok mutluyum. Türk arkadaşlarımı çok özleyeceğim. Recep Tayyip Erdoğan'dan Allah razı olsun. Sonunda memleketimize kavuşacağız inşallah." diye konuştu.

Ağabeyi Abdurrahman Avran da savaşın sona ermesiyle çok özlediği babasına kavuşacağını anlattı.

Türkiye'ye 9 yıl önce sığındığını ifade eden 58 yaşındaki Şadi Halid, beslediği 11 kuşuyla memleketi Hama'ya döneceğini kaydetti.

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