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Suriyelilerin Hatay'daki sınır kapılarından ülkelerine dönüşü sürüyor

Ülkelerine dönmek isteyen Suriyelilerin Hatay'daki Cilvegözü, Yayladağı ve Zeytindalı sınır kapılarından geçişleri devam ediyor.

Mehmet Bayrak  | 24.12.2024 - Güncelleme : 24.12.2024
Suriyelilerin Hatay'daki sınır kapılarından ülkelerine dönüşü sürüyor

Hatay

Suriye'deki iç savaş sırasında Türkiye'ye sığınanlar, 61 yıllık Baas rejiminin devrilmesi sonrası ülkelerine dönmek için Hatay'daki 3 sınır kapısını da kullanıyor.

Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Sınır Kapısı'na gelenler, jandarmanın düzen sağlamak üzere oluşturduğu koridorda gümrük işlemleri için sıra bekliyor.

Buraya konuşlandırılan Göç İdaresi Mobil Hizmet Birimi araçları da çıkış işlemlerinin hızlanmasına katkı sunuyor. Gümrük işlemleri tamamlananlar, Suriye'ye geçiş yapıyor.

Türk Kızılay ve diğer yardım kuruluşları, aileler ile bölgedeki görevlilere sıcak çorba dağıtıyor, ikramda bulunuyor.

İl Göç İdaresi Müdürlüğü ekipleri de Suriyelilere eşyalarını taşımalarında yardımcı oluyor.

"Türkiye'de tanıdığımız herkese çok teşekkür ederim"

Cilvegözü Sınır Kapısı'na gelen Suriyelilerden Hazal Halid (16), gazetecilere, 12 yılın ardından memleketi Şam'a gideceğini söyledi.

Henüz 4 yaşındayken iç savaş yüzünden Türkiye'ye sığındığını belirten Halid, şöyle konuştu:

"Türkiye'de tanıdığımız herkese çok teşekkür ederim, hepsi çok iyi insanlar, burada bir aile gibiydik. Türkiye çok güzel bir ülke, çok yardımsever ve misafirperver, burada çok güzel günler geçirdik. Aslında buradan ayrılmak çok karışık bir duygu, burada büyüdük ve buradaki kültüre alıştık, Suriye'ye gidince biraz değişik olacak ama ülkemize de alışacağız."

Ahmed Almari (16) de Türkiye'de öğrendiği kuaförlüğü ülkesinde de sürdüreceğini anlattı.

Küçük yaşta geldiği Türkiye'den ayrılmanın zor olduğunu dile getiren Almari, "Şu an değişik duygular içerisindeyim. Suriye'deki akrabalarımın hepsini tanıyacağım, dedem hariç amca ve dayılarım olmak üzere hiçbir akrabamızı tanımıyorum, gideceğim hepsiyle tanışacağım. Babamın anlattığı kadarıyla kalabalık ve güzel bir akraba çevremiz var. İstanbul'da yaşadık, güzel ve çok sevdiğim bir şehir. Bütün arkadaşlarım Türk'tü, hepsiyle de güzel anılar geçirdim." diye konuştu.

Almari, kendilerine kapılarını açan Türk milletine teşekkür etti.

Suriyelilerden 37 yaşındaki Mahmud el Hammud da yaklaşık 12 yıldır Türkiye'de bulunduğunu ve memleketi Hama'ya gideceğini anlatarak, "Sınıra yakın alanda binamız var, binanın inşaatını yapacağız. Türkiye'ye bu süreçte çok teşekkür ederiz, bizlere destek çıktılar, kardeş oldular. Bizler de her zaman Türkiye'ye destek olacağız." ifadesini kullandı.

Türkiye'ye 2 yaşında gelen ve şu anda 13 yaşına giren Aylin Halid de ülkesine gideceği için çok heyecanlı olduğunu ifade etti.

Ülkesinde akrabalarını göreceğini belirten Halid, "Bir yandan da üzgünüm; Türkiye'de arkadaşlarımdan ayrıldım, onları da çok seviyordum." dedi.

Halid, öğrendiği Türkçe'yi geliştirerek tercüman olmak istediğini sözlerine ekledi.

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