Suriyeli kadınlar, Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinin kalkınmasına büyük katkı sağlıyor
Türkiye'nin Suriye'de terör örgütü DEAŞ'a karşı Fırat Kalkanı Harekatı'nı başlatmasının üzerinden 6 yıl geçerken özgürlüklerine kavuşan kadınlar, terörden temizlenen bölgenin güvenliğinin sağlanmasında ve kalkınmasında önemli rol üstleniyor.
El Bab
Türkiye'nin, Birleşmiş Milletler Sözleşmesi'nin 51. maddesinden kaynaklanan meşru müdafaa hakkı kapsamında, güvenliğini tehdit eden terör örgütü DEAŞ başta olmak üzere Suriye'nin kuzeyinde mevcut teröristleri etkisiz hale getirmek ve sınır güvenliğini sağlamak için 24 Ağustos 2016'da başlattığı Fırat Kalkanı Harekatı'nın üzerinden 6 yıl geçti.
DEAŞ'ın işgali altında olduğu dönemde evlerinden dışarıya dahi çıkamayan kadınlar, Fırat Kalkanı Harekatı'nın ardından Türkiye'nin yardımlarıyla yeniden canlanan bölgede birbirinden farklı alanlarda iş hayatının içerisinde yerini aldı.
Başta sağlık, eğitim ve hizmet sektörü olmak üzere hayatın neredeyse tüm alanlarında büyük özveriyle çalışan kadınların istihdamdaki oranı her geçen gün artıyor.
Sahadaki AA muhabirlerinin edindiği bilgiye göre, Türkiye'nin destekleriyle eğitime hazır hale getirilen yaklaşık 700 okulda yaklaşık 2 bin kadın öğretmen, eğitimin yayılmasında önemli rol üstleniyor.
Çeşitli eğitimlerden geçen 1500 kadın polis de erkek meslektaşlarıyla görev yaparak, güvenliğin ve huzurun sağlanmasına büyük katkı sağlıyor.
Bölgede kurulan yerel meclislerde 1600 civarında kadın bölge halkına hizmet veriyor.
Terörden arındırılan bölgede tesis edilen sağlık sisteminde halihazırda yaklaşık 1500 kadın görev yapıyor.
"Kadınlara özgürlük tanındı"
Bab ilçesinde öğretmenlik yapan Hitam Taha, AA muhabirine yaptığı açıklamada, terör örgütü DEAŞ'ın bölgeyi işgali sırasında çalışma hayatında engellere maruz kaldığını belirterek, "Fırat Kalkanı Harekatı'yla yeniden yaşamaya başladık. Görevimi yeniden yapmaya başladım." dedi.
Taha, operasyonla birlikte mahrum kaldığı pek çok hakkına tekrar kavuştuğunu söyleyerek, "Kadınlara özgürlük tanındı. DEAŞ öğretmenleri tehdit edip onları engelliyordu." diye konuştu.
"Artık dışarı çıkabiliyoruz, okula gidebiliyoruz ve çalışabiliyoruz"
Bab ilçe merkezindeki sosyal hizmetler müdürlüğünde gönüllü olarak çalışan Fatma İmeydani de DEAŞ döneminde zor şartlar altında yaşam mücadelesi verdiklerini kaydederek, "Yaşadığımız korkular anlatılamaz derecedeydi. Fırat Kalkanı Harekatı sonrası rahatladık. Artık dışarı çıkabiliyoruz, okula gidebiliyoruz ve çalışabiliyoruz." ifadelerini kullandı.
İmeydani, harekatla birlikte bölgenin terörden temizlendiğini vurgulayarak, "Kendimizi güvende hissediyorduk ancak YPG/PKK saldırıları şu an güvenliğimizi tehdit ediyor." diye konuştu.
"Türkiye sayesinde özgürlüğü tattık"
Bab Hastanesinde hemşirelik yapan Rüya Ulvan da DEAŞ işgali döneminde kadınların korku içerisinde yaşadığını dile getirerek, "Örgütün gözünde kadınların bir değeri yoktu. Kadınlar çalışmakta zorluk çekiyordu. Fırat Kalkanı Harekatı'yla kadınlar özgürlüğüne kavuştu." dedi.
23 yaşındaki Ulvan, operasyon sonrası kadınların daha ön plana çıkmaya başladığına dikkati çekerek, "Türkiye sayesinde özgürlüğü tattık. Özgürce çalışabiliyoruz." ifadesini kullandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.