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Suriye'den yurda girmek isteyen biri PKK'lı 5 şüpheli yakalandı

Suriye'den yasa dışı yollarla Türkiye'ye geçmeye çalışan 1'i terör örgütü PKK/PYD/YPG mensubu 5 şüphelinin yakalandığı bildirildi.

Buğrahan Ayhan  | 31.05.2023 - Güncelleme : 31.05.2023
Suriye'den yurda girmek isteyen biri PKK'lı 5 şüpheli yakalandı

Ankara

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, terörle mücadelenin hudutlarda da sürdüğü belirtildi.

Suriye'den yasa dışı yollarla yurda girmeye çalışan 5 kişinin hudut birliklerince yakalandığı aktarılan açıklamada, bu kişilerden birinin terör örgütü PKK/PYD/YPG mensubu olduğu kaydedildi.

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