Suriye'den yasa dışı yollarla Türkiye'ye geçmeye çalışan 17 şüpheli yakalandı
Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'den yasa dışı yollarla Türkiye'ye geçmeye çalışan 2'si DEAŞ terör örgütü mensubu 17 kişinin yakalandığını bildirdi.
Ankara
Bakanlıktan yapılan açıklamada, hudutlarda yasa dışı geçişlere karşı mücadelenin sürdüğü vurgulandı.
Hudut Kartallarının Suriye'den ülkeye yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 17 kişiyi yakaladığı, yapılan inceleme sonucunda şüphelilerden 2'sinin terör örgütü DEAŞ mensubu olduğunun tespit edildiği kaydedildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.