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Suriye'den yasa dışı yollarla Türkiye'ye geçmeye çalışan 17 şüpheli yakalandı

Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'den yasa dışı yollarla Türkiye'ye geçmeye çalışan 2'si DEAŞ terör örgütü mensubu 17 kişinin yakalandığını bildirdi.

Fırat Taşdemir  | 13.02.2024 - Güncelleme : 13.02.2024
Suriye'den yasa dışı yollarla Türkiye'ye geçmeye çalışan 17 şüpheli yakalandı

Ankara

Bakanlıktan yapılan açıklamada, hudutlarda yasa dışı geçişlere karşı mücadelenin sürdüğü vurgulandı.

Hudut Kartallarının Suriye'den ülkeye yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 17 kişiyi yakaladığı, yapılan inceleme sonucunda şüphelilerden 2'sinin terör örgütü DEAŞ mensubu olduğunun tespit edildiği kaydedildi.

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