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Suriye'den Türkiye'ye geçmeye çalışan terörist yakalandı

Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollarla geçmeye çalışan terör örgütü PKK/KCK mensubunun yakalandığı bildirildi.

Merve Yıldızalp   | 07.12.2021
Suriye'den Türkiye'ye geçmeye çalışan terörist yakalandı

Ankara

Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Şanlıurfa'da görev yapan Hudut Kartallarımız, Suriye'den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 1 kişiyi yakaladı. Yapılan incelemede, yakalanan şahsın PKK/KCK terör örgütü mensubu olduğu belirlendi." ifadesi kullanıldı.

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