Suriye'den Türkiye'ye geçmeye çalışan terörist yakalandı
Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollarla geçmeye çalışan terör örgütü PKK/KCK mensubunun yakalandığı bildirildi.
Ankara
Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Şanlıurfa'da görev yapan Hudut Kartallarımız, Suriye'den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 1 kişiyi yakaladı. Yapılan incelemede, yakalanan şahsın PKK/KCK terör örgütü mensubu olduğu belirlendi." ifadesi kullanıldı.
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
Şanlıurfa'da görev yapan Hudut Kartallarımız, Suriye'den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 1 kişiyi yakaladı. Yapılan incelemede, yakalanan şahsın PKK/KCK terör örgütü mensubu olduğu belirlendi. pic.twitter.com/uOvevCKnAM— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) December 7, 2021