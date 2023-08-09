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Suriye'den Türkiye'ye geçmeye çalışan 2'si terör örgütü mensubu 5 kişi yakalandı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 2'si PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütü mensubu 5 kişinin yakalandığını bildirdi.

Ömer Olcay  | 09.08.2023 - Güncelleme : 09.08.2023
Suriye'den Türkiye'ye geçmeye çalışan 2'si terör örgütü mensubu 5 kişi yakalandı

Ankara

MSB'den yapılan açıklamada,"Suriye'den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 5 kişi hudut birliklerimiz tarafından yakalandı. Yapılan inceleme sonucunda yakalanan şahıslardan 2'sinin PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütü mensubu olduğu belirlendi." ifadelerine yer verildi.

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Suriye'den Türkiye'ye geçmeye çalışan 2'si terör örgütü mensubu 5 kişi yakalandı
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