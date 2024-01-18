Dolar
30.15
Euro
32.83
Altın
2,011.18
ETH/USDT
2,518.20
BTC/USDT
42,460.00
BIST 100
8,082.08
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Suriye'de baskı altındaki Arap aşiretleri ile PKK/YPG'li teröristler 7 noktada çatıştı

Suriye'nin doğusundaki Deyrizor ilinde, baskı altındaki Arap aşiretleri ile ABD destekli terör örgütü PKK/YPG arasında 7 noktada çatışma yaşandı.

Eşref Musa  | 18.01.2024 - Güncelleme : 18.01.2024
Suriye'de baskı altındaki Arap aşiretleri ile PKK/YPG'li teröristler 7 noktada çatıştı

Tel Abyad

Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Arap aşiretleri, Deyrizor'un doğu ve güneydoğu kırsallarında gece saatlerinde PKK/YPG'li teröristlerle çatıştı.

Arap aşiretleri, çatışmalara sahne olan Bağoz beldesi ile Kişkiyye, Cenine, İzbe, Ebu Hamam, Ziban ile Suveydan köylerinde teröristlere ait yol kontrol noktalarını, karargah ve araçları hedef aldı.

Arap aşiretleri, Cenine köyünde düzenlediği baskında, PKK/YPG’li 6 teröristi sağ olarak ele geçirdi.

Öte yandan PKK/YPG’li teröristler, İzbe köyünde 16 yaşındaki S.H.C'yi alıkoydu. Alıkonulan çocuğun akıbeti bilinmiyor.

Arap aşiretleri ile PKK/YPG'li teröristler arasında 7 Ocak 2024'te de 7 noktada çatışma yaşanmıştı.

Deyrizor'da işgal altındaki bölgelerde örgüt baskısı altındaki Arap aşiretleri ile PKK/YPG'li teröristler, Ağustos 2023'ten beri sık sık çatışıyor.

Arap aşiretleri, 27 Ağustos-13 Eylül 2023'te düzenledikleri operasyonlarda, Deyrizor, Rakka ve Haseke illeri ile Halep'in Münbiç ilçesine bağlı toplam 33 köyü terörden arındırmıştı. Ancak Araplar, terör örgütü PKK/YPG'nin saldırıları sonucu sivil kayıpları önlemek için bu köylerden geri çekilip ABD ile müzakere masasına oturmuştu.

Deyrizor'daki PKK/YPG işgali

Terör örgütünün ABD ordusunun desteğiyle "DEAŞ'la mücadele" adı altında işgal ettiği Deyrizor'daki nüfusun tamamı Araplardan oluşuyor. Terör örgütü, işgalindeki bölgelerde çocuk yaştaki Arapları zorla silah altına alıyor.

Bölgedeki kuyulara el koyarak elde ettiği petrolü, ABD yaptırımlarına rağmen Şam yönetimine kaçakçılar aracılığıyla satarak gelir sağlayan PKK/YPG, bunu kendi faaliyetleri için kullanırken, bölge halkı yerel hizmetler ve yardımlardan mahrum kalıyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
HSK kararnamesiyle yeni başsavcılar belli oldu
Milli Savunma Bakanlığı: Son bir haftada 114 teröristin etkisiz hale getirildi
Dışişleri Bakanı Fidan, Pakistanlı ve İranlı mevkidaşlarıyla telefonda konuştu
Suriye'de baskı altındaki Arap aşiretleri ile PKK/YPG'li teröristler 7 noktada çatıştı
Dışişleri Bakanı Fidan: Güvenliği tehdit altında olan Filistinliler ve bölge ülkeleridir

Benzer haberler

Suriye'de baskı altındaki Arap aşiretleri ile PKK/YPG'li teröristler 7 noktada çatıştı

Suriye'de baskı altındaki Arap aşiretleri ile PKK/YPG'li teröristler 7 noktada çatıştı

İran destekli gruplar, ABD'nin Suriye'deki üssüne roketlerle saldırdı

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet