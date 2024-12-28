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Suriye ve Irak'ın kuzeyinde 5 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığınca (MSB), Fırat Kalkanı ve Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 5 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Esra Ağaçyetiştiren  | 28.12.2024 - Güncelleme : 28.12.2024
Suriye ve Irak'ın kuzeyinde 5 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Ankara

MSB'den yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Terörle mücadelemize bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da aynı azim ve kararlılıkla tavizsiz bir şekilde devam edeceğiz. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde belirlediği 3 PKK/YPG'li terörist ile Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit ettiği 2 PKK'lı teröristi etkisiz hale getirdi."

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