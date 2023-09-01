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Suriye sınırından Türkiye'ye geçmeye çalışan 2 terörist yakalandı

Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollardan geçmeye çalışan 2 teröristin yakalandığını bildirdi.

Aykut Karadağ  | 01.09.2023 - Güncelleme : 01.09.2023
Suriye sınırından Türkiye'ye geçmeye çalışan 2 terörist yakalandı

Ankara

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Teröre ve teröriste geçit yok. Suriye'den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 2 kişi hudut birliklerimiz tarafından yakalandı. Yapılan inceleme sonucunda yakalanan şahıslardan birinin DEAŞ, diğerinin de PKK/KCK/PYD-YPG terör örgütü mensubu olduğu belirlendi." ifadelerine yer verildi.

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