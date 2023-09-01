Suriye sınırından Türkiye'ye geçmeye çalışan 2 terörist yakalandı
Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollardan geçmeye çalışan 2 teröristin yakalandığını bildirdi.
Ankara
Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Teröre ve teröriste geçit yok. Suriye'den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 2 kişi hudut birliklerimiz tarafından yakalandı. Yapılan inceleme sonucunda yakalanan şahıslardan birinin DEAŞ, diğerinin de PKK/KCK/PYD-YPG terör örgütü mensubu olduğu belirlendi." ifadelerine yer verildi.
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
Teröre ve teröriste geçit yok!— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) September 1, 2023
Suriye'den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 2 kişi hudut birliklerimiz tarafından yakalandı.
Yapılan inceleme sonucunda yakalanan şahıslardan 1'inin DEAŞ, diğerinin de PKK/KCK/PYD-YPG terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.… pic.twitter.com/jb0YAzO1CV