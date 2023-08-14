Dolar
27.05
Euro
29.45
Altın
1,904.54
ETH/USDT
1,846.00
BTC/USDT
29,386.00
BIST 100
7,729.94
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Antalya'nın Manavgat ilçesinde yerleşim yerlerine yakın ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor. - VTR
logo
Gündem

Suriye’nin kuzeyinde saldırı hazırlığındaki 3 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye'nin kuzeyinde saldırı hazırlığı yapan PKK/YPG'li 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Neriman Senanur Torun  | 14.08.2023 - Güncelleme : 14.08.2023
Suriye’nin kuzeyinde saldırı hazırlığındaki 3 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Ankara

MSB'den yapılan açıklamada, "Teröristleri kazdıkları çukurlara gömmeye devam ediyoruz. Suriye’nin kuzeyindeki Barış Pınarı ve Zeytin Dalı bölgelerine saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 3 PKK/YPG’li terörist, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi." ifadelerine yer verildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Dışişleri Bakanlığından Laçın Yolu'ndaki durum hakkında açıklama
Sıcaklıklar hafta sonuna kadar mevsim normallerinin 6 ila 10 derecenin üzerinde seyredecek
Hükümet memur ve memur emeklisine 2024 yılı için yüzde 14+9 zam teklif etti
Diyarbakır'da depremde ağır hasar gören 7 katlı bina yıkım esnasında çöktü
Şişli'de yıkılan binanın molozlarından akan suyun yanındaki binaya zarar verdiği iddia edildi

Benzer haberler

Suriye’nin kuzeyinde saldırı hazırlığındaki 3 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Suriye’nin kuzeyinde saldırı hazırlığındaki 3 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

MSB: Türkiye Cumhuriyeti, her zaman Kıbrıs Türkü'nün yanında olmaya devam edecek

Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesinde 2 terörist etkisiz hale getirildi

ABD Uçak Gemisi Görev Grubu Komutanı Albay Harkin, TCG GÖKÇEADA'yı ziyaret etti

ABD Uçak Gemisi Görev Grubu Komutanı Albay Harkin, TCG GÖKÇEADA'yı ziyaret etti
TCG Fatih Fırkateyni Batı Karadeniz'deki sondaj gemilerine refakat etti

TCG Fatih Fırkateyni Batı Karadeniz'deki sondaj gemilerine refakat etti
Irak'ın kuzeyinde 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Irak'ın kuzeyinde 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet