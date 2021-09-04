Dolar
8.32
Euro
9.89
Altın
1,827.45
ETH/USDT
3,865.20
BTC/USDT
49,925.00
BIST 100
1,468.67
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Suriye kaynaklı petrol sızıntısını temizlemek için 2 Türk gemisi çalışmalarını sürdürüyor

Hatay açıklarında Suriye kaynaklı petrol sızıntısına ilişkin temizleme çalışmalarında Nene Hatun Acil Müdahale Gemisi ve Seyit Onbaşı Yakıt Toplama Gemisi'nin müdahale çalışmalarına devam ettiği bildirildi.

Zeynep Canlı   | 04.09.2021
Suriye kaynaklı petrol sızıntısını temizlemek için 2 Türk gemisi çalışmalarını sürdürüyor

Ankara

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Suriye kaynaklı petrol sızıntısı tehdidine karşı Nene Hatun Acil Müdahale gemisi ile birlikte Seyit Onbaşı Yakıt Toplama gemisi de Samandağ bölgesinde devriye, önlem ve müdahale çalışmalarına katıldı.

04.09.2021

Nene Hatun Gemisi İskenderun körfez girişi ve bölgede kirlilik temizleme çalışmalarına devam ederken, Seyit Onbaşı Gemisi de Çevlik'ten Suriye sınırına kadar güney yönlü kontrol çalışmasını tamamladı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Koronavirüs salgınında son 24 saat
Türkiye'de 20 bin 33 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 278 kişi hayatını kaybetti
Afrika'da Kovid-19 vaka sayısı 7 milyon 946 bini geçti
Sağlık Bakanı Koca: Aşı ve tedbirle hayatı herkes için kolaylaştıralım
ABD'de Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 647 bin 593'e çıktı

Benzer haberler

Suriye kaynaklı petrol sızıntısını temizlemek için 2 Türk gemisi çalışmalarını sürdürüyor

Suriye kaynaklı petrol sızıntısını temizlemek için 2 Türk gemisi çalışmalarını sürdürüyor

Hatay açıklarında Suriye kaynaklı petrol sızıntısına ilişkin temizlik çalışmaları sürüyor

Nene Hatun Acil Müdahale Gemisi, Akdeniz'de Suriye kaynaklı petrol sızıntısına ilişkin temizlik çalışmasına başladı

Hatay Valisi Doğan'dan Samandağ sahilindeki kirliliğe ilişkin açıklama: Bütün tedbirleri alıyoruz

Hatay Valisi Doğan'dan Samandağ sahilindeki kirliliğe ilişkin açıklama: Bütün tedbirleri alıyoruz