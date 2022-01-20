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Suriye’de kar ve yağmurdan etkilenen kamplar için 'acil yardım' çağrısı

İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Vakfı Genel Başkanı Yıldırım, Suriye'de etkili olan yoğun kar ve yağmurdan etkilenen zorla yerinden edilen sivillerin sığındığı kamplar için "acil yardım" çağrısında bulundu.

Ömer Koparan, Mehmet Burak Karacaoğlu   | 20.01.2022
Suriye’de kar ve yağmurdan etkilenen kamplar için 'acil yardım' çağrısı

Azez

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı Genel Başkanı Bülent Yıldırım, Suriye'de etkili olan yoğun kar ve yağmurdan etkilenen zorla yerinden edilen sivillerin sığındığı kamplar için "acil yardım" çağrısında bulundu.

Suriye'nin Türkiye sınır hattı boyunca nispeten güvenli alanlardaki yüzlerce kamp, dün gece boyunca süren kar ve yağmurdan olumsuz etkilendi.

İHH'nin Suriye'deki yardım çalışmalarını koordine etmek için bölgede bulunan Yıldırım, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kış şartlarının zorlaştığını, kar yağışının şiddetli olması nedeniyle birçok çadırın yıkıldığını söyledi.

Yıldırım, "Bu hafta gerçekten kış şartları zorlaştı, aniden kar bastırdı. Bu gördüğünüz çadır kenttekiler dahil olmak üzere birçok çadır yıkıldı. Burada yaşayanlar, diğer kamplarda yaşayanların yanına sığındı." ifadesini kullandı.

Halihazırda her bir çadırda 10-15 kişinin yaşadığını aktaran Yıldırım, "Bir de yıkılan çadırdan oraya gidenlerle nüfus daha da artmış oldu. Hava gerçekten soğuk. Biz çalışıyoruz ama doğal olarak yeterli değiliz." diye konuştu.

Yıldırım, bölgede zor şartlarda yaşayan insanların yanlarında olacaklarını vurgulayarak, "Bu zor zamanları birlikte geçireceğiz. Halkımızın biraz daha gayret etmesini ve sivil toplum kuruluşların biraz daha aktif olmasını istiyoruz. Bu insanların çadır, kışlık mont, giysi, gıda, yatak, yorgan ve yakacağa ihtiyacı var." dedi.

İHH Genel Başkanı Yıldırım, Türkiye ve dünyadan yardımseverleri, bölge halkına bağış yapmaya, zekat ve sadaka vermeye, herkese yardım etmeye davet etti.

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