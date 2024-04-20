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Sur Belediyesinde Atatürk ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret eden şüpheli gözaltına alındı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Diyarbakır Sur Belediyesi mazbata töreni sonrasında, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğraflarına hakaret ettiği tespit edilen U.G. adlı şüphelinin gözaltına alındığını bildirdi.

Utku Şimşek  | 20.04.2024 - Güncelleme : 20.04.2024
Sur Belediyesinde Atatürk ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret eden şüpheli gözaltına alındı

Ankara

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Diyarbakır Sur Belediyesi mazbata töreni sonrasında, makam odasında bulunan Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğraflarına yönelik hakaret içeren sözler sarf eden U.G. adlı şüpheli, Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü'müzce gözaltına alınmıştır." ifadelerini kullandı.

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Sur Belediyesinde Atatürk ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret eden şüpheli gözaltına alındı
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