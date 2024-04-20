Sur Belediyesinde Atatürk ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret eden şüpheli gözaltına alındı
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Diyarbakır Sur Belediyesi mazbata töreni sonrasında, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğraflarına hakaret ettiği tespit edilen U.G. adlı şüphelinin gözaltına alındığını bildirdi.
Ankara
Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Diyarbakır Sur Belediyesi mazbata töreni sonrasında, makam odasında bulunan Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğraflarına yönelik hakaret içeren sözler sarf eden U.G. adlı şüpheli, Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü'müzce gözaltına alınmıştır." ifadelerini kullandı.
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Diyarbakır Sur Belediyesi Mazbata Töreni sonrasında, makam odasında bulunan Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın fotoğraflarına yönelik hakaret içeren sözler sarf eden U.G. adlı şüpheli, Diyarbakır Emniyet… pic.twitter.com/D8LGmhSNM2— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) April 20, 2024