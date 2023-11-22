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Gündem, İsrail-Filistin çatışması

Sultangazi'de sinema salonunun koltuklarına öldürülen Filistinli çocukların isimleri yazıldı

İstanbul'daki AK Partili ilçe belediyeleri tarafından başlatılan "İnsanlığın Onur Sınavı: Gazze" etkinlikleri kapsamında, Sultangazi'de boş koltuklarda öldürülen Filistinli çocukların isimlerinin yazılı olduğu sinema salonunda film gösterimi yapıldı.

Berfin Kıraç  | 22.11.2023 - Güncelleme : 22.11.2023
Sultangazi'de sinema salonunun koltuklarına öldürülen Filistinli çocukların isimleri yazıldı

İstanbul

Sultangazi Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, İstanbul'daki AK Parti belediyeleri tarafından İsrail'in Gazze'deki saldırılarına dikkati çekmek amacıyla başlatılan "İnsanlığın Onur Sınavı: Gazze" etkinlikleri kapsamında, ilçede Hz. Muhammed'in hayatındaki en önemli olaylardan biri olan hicreti konu edinen animasyon filmi "Tay" gösterime sunuldu.

Sultangazi Belediyesi Etkinlik Salonu'nda yayınlanan film sırasında koltukların üzerine İsrail saldırılarında hayatını kaybeden Filistinli çocukların isimleri yazıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, İsrail'in Filistin halkına gerçekleştirdiği soykırıma tüm dünyanın ses çıkarmak zorunda olduğunu ifade etti.

Dursun, Filistin'de yaşananların Müslüman alemini derinden üzdüğünü anlatarak, İstanbul'da da AK Parti'li belediyelerle bu zulme ses çıkarmak için birtakım faaliyetler yürüttüklerini aktardı.

"İnsanlığın Onur Sınavı: Gazze" diyerek AK Parti'li belediyelerle seminer, gösteri, tiyatro gibi etkinliklerle Filistinlilerin yanında olduklarını göstereceklerini belirten Dursun, bu kapsamda çalışmalara devam edeceklerini anlattı.

Dursun, Türkiye'nin her zaman mazlumların yanında olduğunu vurgulayarak, "Bugün de mazlum Filistin için sesimizi çıkarmak, tüm dünyaya duyurmak için gayret ediyoruz. Zulüm olmasın istiyoruz dünyada, uluslararası hukukun da devreye girmesini istiyoruz. Bir soykırım suçu olması sebebiyle Lahey'de yargılanması gereken bir devletle İsrail ile karşı karşıyayız. Başta Netanyahu olmak üzere İsrail'deki bu suçu işleyen yöneticilerin de uluslararası hukuk karşısında muhakkak bir gün hesaba çekileceklerine inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

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