Dolar
35.08
Euro
36.59
Altın
2,621.61
ETH/USDT
3,396.80
BTC/USDT
94,962.00
BIST 100
10,025.47
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Sultangazi'de öğrenciler üst geçit çalışmasının tamamlanmasını istiyor

Sultangazi'de İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından yapımı süren üst geçit nedeniyle güzergahı kullanan öğrenci, öğretmen ve vatandaşlar zor anlar yaşıyor.

Zekeriye Çelik, Uğur İslamoğlu  | 28.12.2024 - Güncelleme : 28.12.2024
Sultangazi'de öğrenciler üst geçit çalışmasının tamamlanmasını istiyor

İstanbul

Sultangazi'de, Cebeci Mahallesi Selçuklu Caddesi'ndeki üst geçit yapım çalışması nedeniyle yol kısmen trafiğe kapatılırken, araçlar tek şeritten ilerliyor.

Çalışmanın sürdüğü noktadaki Sultançiftliği Anadolu Lisesi'nin öğrenci ve öğretmenleri ise yolun karşısına geçmek için araçların arasından yürümek zorunda kalıyor.

AA muhabirine konuşan bazı öğrenciler, okul giriş ve çıkışlarında tehlike yaşadıklarını, özellikle yağmurlu havalarda çamur içerisinde yürümek zorunda kaldıklarını belirtti.

Bölgede önceden bulunan üst geçidin deforme olduğu gerekçesiyle söküldüğü, ardından başlatılan yeni üst geçit çalışmasının da yaklaşık 2 aydan uzun bir süredir devam ettiği öğrenildi.

Yine çalışmanın yapıldığı bölgeden aracıyla geçerken kaydettiği videoyu sosyal medya platformlarında paylaşan bir sürücü, tamamlanamayan çalışmadan dolayı çevre sakinleri olarak şikayetçi olduklarını aktardı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Sultangazi'de öğrenciler üst geçit çalışmasının tamamlanmasını istiyor
Bakan Tunç'tan Narin Güran cinayeti davası kararına ilişkin açıklama: Kararın milletimizin vicdanında yer bulması önemli
Bakan Göktaş: Hiçbir karar Narin kızımızı geri getiremez ancak sanıklara verilen ceza yüreklere su serpti
Narin Güran cinayeti davasında karar açıklandı
Bursa Deniz Otobüslerinin yarınki bazı seferleri iptal edildi

Benzer haberler

Sultangazi'de öğrenciler üst geçit çalışmasının tamamlanmasını istiyor

Sultangazi'de öğrenciler üst geçit çalışmasının tamamlanmasını istiyor

Edirne'de "devamsızlık takip ekipleri" ev ziyaretleriyle öğrencilerin okula gitmesini sağladı

Diyarbakır'da çocuklar "hayallerindeki şehri" tasarladı

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet