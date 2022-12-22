Sultangazi'de fabrikada çıkan yangına müdahale ediliyor
İstanbul Sultangazi'de bir fabrikada çıkan yangına müdahale ediliyor.
İstanbul
Alınan bilgiye göre, Yayla Mahallesi Pirinçci köyü yolundaki bir fabrikada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.