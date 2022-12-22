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İstanbul Sultangazi'de bir fabrikada çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.
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Sultangazi'de fabrikada çıkan yangına müdahale ediliyor

İstanbul Sultangazi'de bir fabrikada çıkan yangına müdahale ediliyor.

Alper Korkmaz, Mehmet Ali Derdiyok   | 22.12.2022
Sultangazi'de fabrikada çıkan yangına müdahale ediliyor

İstanbul

Alınan bilgiye göre, Yayla Mahallesi Pirinçci köyü yolundaki bir fabrikada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

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