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Sultangazi'de beton mikserinin İETT otobüsüne çarptığı kazada 5 kişi yaralandı

Sultangazi'de durakta yolcu indirmek için yavaşlayan İETT otobüsüne arkadan çarpan beton mikserinin sürücüsü ile 4 yolcu yaralandı.

Mücahit Türetken  | 19.02.2024 - Güncelleme : 19.02.2024
Sultangazi'de beton mikserinin İETT otobüsüne çarptığı kazada 5 kişi yaralandı

İstanbul

Eski Edirne Asfaltı Caddesi üzerindeki Mescidi Selam Camii durağında yolcu indirmek için yavaşlayan Arnavutköy-Eminönü seferini yapan İETT otobüsüne, sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 34 GAD 137 plakalı beton mikseri arkadan çarptı.

Kazada, beton mikseri sürücüsünün yanı sıra otobüste bulunan 4 yolcu yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından kentteki hastanelere kaldırıldı.

Polis kaza nedeniyle yolda güvenlik önlemi alırken, İETT otobüsü ve beton mikseri çekici yardımıyla bölgeden kaldırıldı.

Öte yandan kaza anı çevredeki güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Görüntülerde, durağa geldiğinde yavaşlayan İETT otobüsüne beton mikserinin arkadan çarpması yer alıyor. Kayıtlarda kazanın ardından yolcuların otobüsten indikleri görülüyor.

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