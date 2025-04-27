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Sultangazi'de ayakkabı imalathanesinde çıkan yangına müdahale ediliyor

Sultangazi'de 6 katlı iş yerinde bulunan ayakkabı imalathanesinde çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

İbrahim Halil Aktürk, Zekeriye Çelik  | 27.04.2025 - Güncelleme : 27.04.2025
Sultangazi'de ayakkabı imalathanesinde çıkan yangına müdahale ediliyor

Istanbul

Malkoçoğlu Mahallesi 311 Sokak'taki 6 katlı iş yerinin 3'üncü katındaki ayakkabı imalathanesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangın nedeniyle oluşan yoğun duman sokağa da yayıldı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, içeride bulunanlar yangın merdivenini kullanarak dışarı çıktı.

Güvenlik önlemi alan polis ekipleri de üst katta mahsur kalan bir kişinin yangın merdiveninden aşağı inmesine yardım etti.

Ekiplerin yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

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Sultangazi'de ayakkabı imalathanesinde çıkan yangına müdahale ediliyor
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