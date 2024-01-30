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Sultangazi'de ayakkabı imalathanesinde çıkan yangına müdahale ediliyor

Sultangazi'de ayakkabı imalathanesinde çıkan ve bitişikteki binaya sıçrayan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Zeynep Rakipoğlu, Selami Küçükoğlu  | 30.01.2024 - Güncelleme : 30.01.2024
Sultangazi'de ayakkabı imalathanesinde çıkan yangına müdahale ediliyor Fotoğraf: Selami Küçükoğlu/AA

İstanbul

Cebeci Mahallesi 2497. Sokak'ta ayakkabı üretimi yapılan 1000 metrekare alana sahip 4 katlı imalathanenin üst katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangın, itfaiye ekiplerce kontrol altına alındıktan bir süre sonra meydana gelen küçük çaplı patlamalarla tekrar büyüyerek iş yerinin büyük bölümüne sıçradı.

Binanın üst katını saran yangın, bitişiğindeki 4 katlı binaya da sıçraması üzerine burada yaşayanlar tahliye edildi.

Ekipler, zaman zaman patlamaların yaşandığı imalathanedeki yangına dışarıdan müdahalede bulunuyor.

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