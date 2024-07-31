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Sultanbeyli'de bitişik iki binanın çatılarındaki yangın hasara neden oldu

Sultanbeyli'de bitişik haldeki iki binanın çatılarındaki yangın hasara yol açtı.

Halis Akyıldız  | 31.07.2024 - Güncelleme : 31.07.2024
Sultanbeyli'de bitişik iki binanın çatılarındaki yangın hasara neden oldu Fotoğraf: Halis Akyıldız/AA

İstanbul

Ahmet Yesevi Mahallesi Sahra Sokak'taki 4 katlı binanın çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Rüzgarın da etkisiyle yangın bitişiğindeki binanın çatısına da sirayet etti.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri yangını söndürürken, iki binada hasar oluştu.

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