Dolar
13.41
Euro
15.20
Altın
1,839.92
ETH/USDT
3,136.70
BTC/USDT
42,014.00
BIST 100
2,039.76
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Sultanahmet'te taşımacılık işi sonlandırılan otobüs firmasından İBB'ye dava

İBB tarafından, Sultanahmet'teki turistik taşımacılık işi sonlandırılan otobüs firmasının avukatı Birsen, İBB tarafından işletme ruhsatlarının yenilenmediği gerekçesiyle yürütmenin durdurulması talebiyle idare mahkemesine dava açtıklarını bildirdi.

Hasan Hüseyin Kul   | 20.01.2022
Sultanahmet'te taşımacılık işi sonlandırılan otobüs firmasından İBB'ye dava

İstanbul

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), tarafından faaliyetleri sonlandırılan Sultanahmet Meydanı'nda turistlere yönelik şehir turu düzenleyen otobüs firması çalışanları, araçlarının gece çekicilerle kaldırılması üzerine Yenikapı Sahili'nde basın açıklaması yaptı.

Avukat Birsen, İBB Ulaşım Koordinasyon Merkezi'nin (UKOME) 2002'de aldığı karar üzerine 2011'de ihaleyi kazanarak sözleşmelerini yaptıklarını ve durakları kiraladıklarını söyledi.

Salgın dönemine denk geldiği için İBB'nin 3 yazısıyla 10 yılın sonunda sürelerinin uzatıldığını belirten Birsen, şöyle konuştu:

"Şu an hala bizim sözleşmemiz devam ederken duraklarımız bize kiralıkken İBB, dün ve bir önceki gün zabıta eliyle bizi tahliye etmeye çalıştı. Dün sabaha karşı da bütün otobüslerimiz yine İBB'ye bağlı trafik ekiplerince otoparka çekildi. Öncelikle değinmek istediğimiz konu İBB'nin neye dayanarak bunu yaptığı. İBB vekilleriyle görüştük. Dediler ki 'Artık hatları biz işleteceğiz.' 'Kararınızı gösterin.' dedik. Çünkü buna ancak UKOME karar verebilir. UKOME'nin zaten bir kararı var. Onların bize gösterdiği ise sadece toplu taşımaya ilişkin bir karardı."

"Tahliye edilmemiz hukuka aykırılık"

İBB'nin, kendi firmalarının otobüsleri gibi giydirdiği araçları duraklarına park ettiklerini anlatan Birsen, 650 liraya satılan biletle İBB'nin indi bindi turistik hat işletmeciliğine başladığını, bunun da hukuka aykırı olduğunu savundu.

Hukuka aykırılığın sadece bununla bitmediğini öne süren Birsen, "Bizim (Sultanahmet'ten) zabıta ekipleriyle tahliye edilmemiz hukuka aykırıdır. Eğer sözleşmemiz bittiyse öncelikle tahliyemizi icra müdürlükleri vasıtasıyla yapabilirsiniz. İkincisi eğer sözleşmemiz bittiyse ihaleye çıkarsınız. Çünkü UKOME bunu söylüyor. Biz buna ilişkin tabii ki davalarımızı açtık." ifadelerini kullandı.

Bu süreçte onlarca insanın işsiz kaldığını, milyonlarca dolarlık yatırımın şu anda otoparkta bekletildiğini anlatan Birsen, İBB'nin gerekçe olarak kendilerine ruhsatlarının olmadığını söylediğini ancak bunun doğru olmadığını kaydetti.

Birsen, İBB'nin işletme ruhsatlarını yenilemediği gerekçesiyle yürütmenin durdurulması talebiyle idare mahkemesine dava açtıklarını belirterek, ayrıca kiracı olduklarının tespiti, haksız rekabet ve marka ihlali konusunda da ticaret mahkemesine başvurduklarını bildirdi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Valneva, inaktif aşısının Omicron varyantına karşı etkili olduğunu duyurdu
Omicron varyantına karşı 'tedbiri elden bırakmayın' uyarısı
Hindistan ve Bangladeş’te günlük Kovid-19 vaka sayıları son ayların zirvesinde
Sağlık Bakanı Koca: İki doz BioNTech aşısı üzerine bir doz TURKOVAC aşı çalışmasını pazartesi başlatacağız
Kovid-19'a karşı kısmi olağanüstü hali yerinde bulan Japon halkı gençlere tepkili

Benzer haberler

Sultanahmet'te taşımacılık işi sonlandırılan otobüs firmasından İBB'ye dava

Sultanahmet'te taşımacılık işi sonlandırılan otobüs firmasından İBB'ye dava

Azerbaycan'da işgalden kurtarılan Karabağ'a düzenli otobüs seferleri başlatılacak

Şanlıurfa'da hemşireyi darbedip aracına zarar veren 4 kişi yakalandı

Nişanlıyken satın alıp karavana dönüştürdükleri otobüs 'sıcak yuvaları' oldu

Nişanlıyken satın alıp karavana dönüştürdükleri otobüs 'sıcak yuvaları' oldu
Hak-İş'ten İBB çalışanı üyelerine sendika değiştirme baskısı yapıldığı tepkisi

Hak-İş'ten İBB çalışanı üyelerine sendika değiştirme baskısı yapıldığı tepkisi
Spor İstanbul'da işten çıkartılan işçiler, İBB'yi protesto etti

Spor İstanbul'da işten çıkartılan işçiler, İBB'yi protesto etti