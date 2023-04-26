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Sudan'dan tahliye edilen Türk vatandaşlarının sayısı 887'ye ulaştı

Sudan'da ordu ile Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasında 15 Nisan'dan bu yana devam eden çatışmalar nedeniyle bu ülkeden Türkiye'ye 887 vatandaşın tahliye edildiği bildirildi.

Salih Okuroğlu, Muhammet Tarhan, Gökhan Yılmaz  | 26.04.2023 - Güncelleme : 26.04.2023
Sudan'dan tahliye edilen Türk vatandaşlarının sayısı 887'ye ulaştı Fotoğraf: İslam Yakut - AA

Ankara

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Sudan'dan Türkiye'ye getirilen vatandaşların sayısı 887'ye ulaşırken, 738 vatandaş ise Etiyopya’nın başkenti Addis Ababa yolunda.

Addis Ababa yolundaki vatandaşlar burada sağlanan uçaklarla Türkiye'ye intikal edecek.

İlk uçakla 176, ikinci uçakla 305 vatandaş Türkiye'ye gelirken, 203 kişiyi taşıyan üçüncü uçak ise henüz iniş yapmadı.

Addis Ababa Havalimanı'nda tahliye bekleyen Türk vatandaşı bulunmazken, Etiyopya üzerinden tahliye çalışmaları devam ediyor.

Sudan'dan tahliye edilen 203 Türk vatandaşı daha yurda döndü

Sudan'da ordu ile Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasında 15 Nisan'dan bu yana yaşanan çatışmalar nedeniyle tahliye edilen 203 Türk vatandaşını taşıyan üçüncü Türk Hava Yolları (THY) tahliye uçağı İstanbul Havalimanı'na indi.

Etiyopya’nın başkenti Addis Ababa'dan sabah saatlerinde havalanan THY uçağı, saat 15.45'te İstanbul Havalimanı'na iniş yaptı. Tahliye edilen 203 kişi, terminalde havalimanının işletmecisi İGA yetkilileri tarafından güllerle karşılandı.

Tahliye edilenler arasında yer alan Tahir Şabanoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada 2007'den beri Sudan'da mobilya ve dekorasyon işleri üzerine şirketi olduğunu söyledi.

Tahliye sürecinde yaşadıklarını anlatan Şabanoğlu, şunları kaydetti:

"15 Nisan'da başlayan savaş bizi bayağı sarstı. Böyle bir şey beklenmiyordu. Durum ciddi anlamda çatışmaya yöneldi. Ortalık tamamen karıştıktan sonra Büyükelçiliğimizle iletişime geçtik. Gerekli mercilere ulaşmaya çalıştık. Çok şükür tahliyelerin başlayacağını söylediler. Kısa kısa aksilikler olsa da başarıldı. Tahliyeler daha devam ediyor. Türk milletimize, Türkiye Cumhuriyetimize ve bizimle ilgilenen arkadaşlara canıgönülden çok teşekkür ediyorum."

Ömer Faruk Şişli ise Sudan'da 4 yıldır üniversite eğitimi gördüğünü ancak mezuniyetine 2 ay kala ülkedeki iç savaşın başladığını söyledi.

Ülkedeki durumun kötüye gitmesi nedeniyle Türkiye'ye dönme kararı aldıklarını belirten Şişli, "Süreç çok zorlu geçti. Çatışma sesleri, bomba sesleri ve füze sesleriyle doluydu. Çok sıkıntılı günler geçirdik. Elektriksiz, susuz ama bu süreçte elçiliğimizle, Dışişleri Bakanlığımızla sürekli irtibat halindeydik. Elçiliğimizin ve devletimizin bize el uzatacağını biliyorduk. Bundan dolayı içimizde bir rahatlık vardı. Elhamdülillah 9'uncu günün sonunda 23 Nisan'da tahliyemiz başladı." diye konuştu.

Şişli, Türkiye'nin Sudan'daki vatandaşlarının tahliyesi için yürüttüğü operasyonları diğer ülkelerin gerçekleştirmediğini dile getirerek şunları kaydetti:

"Süreç zorlu geçti çünkü tahliye edilmek isteyen yüzlerce vatandaş vardı. Ardı arkası kesilmeyecek şekilde otobüsler yollara koyuluyordu. Tahliye olacak vatandaş fazla olunca haliyle bazı pürüzler oluyordu ama elhamdülillah hepsini atlattık, mutlu sona ulaştık. Devletimize ve tüm elçiliklerimize çok teşekkür ediyoruz. Bizi unutmadılar. Bu kadar kapsamlı, bu kadar fazla vatandaşın tahliyesini gerçekleştiren başka bir devlet olmadı daha önce. Bundan dolayı mutlu ve gururluyuz."

Sudan'da ordu ile HDK arasında çatışma

Sudan'ın başkenti Hartum ve diğer şehirlerde, 15 Nisan sabahı, Sudan ordusu ile HDK arasında silahlı çatışmalar başlamıştı.

Ordu ile HDK arasında, "HDK'nin tamamen orduya katılmasını" öngören askeri güvenlik reformu konusunda son birkaç aydır yaşanan anlaşmazlık, sıcak çatışmaya dönüşmüştü.

Sudan Dışişleri Bakanlığı, Egemenlik Konseyi Başkanı ve Ordu Komutanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan'ın, orduyla çatışan HDK'nin feshedilmesi ve devlete karşı isyancı güç ilan edilmesi kararı aldığını, bu esasa göre davranılacağını bildirmişti.


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