Suç örgütlerine yönelik 'Sahil Rüzgarı-2' operasyonunda Antalya'da 14 şüpheli yakalandı
Turistik bölgelerde faaliyet yürüten suç örgütlerine yönelik 9 ilde eş zamanlı düzenlenen "Sahil Rüzgarı-2" operasyonu kapsamında Antalya'da 14 şüpheli gözaltına alındı.
Antalya
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, "Sahil Rüzgarı-2" operasyona kapsamında Antalya'da çıkar amaçlı suç örgütü kuran ve silah ticareti yaptıkları iddia edilen kişilere yönelik çalışma başlattı.
Belirlenen adreslere yapılan operasyonda 14 şüpheli gözaltına alındı.
Adreslerde yapılan aramalarda 6 tabanca, 3 av tüfeği, kesici alet ile uyuşturucu maddeler ele geçirildi.
Ekipler, firar ettiği belirlenen bir şüphelinin de yakalanması için çalışma başlattı.
Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.