Adli kaynaklardan alınan bilgiye göre, 53 cumhuriyet başsavcılığınca, organize suç örgütlerine yönelik başlatılan soruşturma kapsamında 1037 zanlı hakkında gözaltı kararı verildi.

Güvenlik güçlerinin Türkiye genelinde gerçekleştirdiği eş zamanlı operasyonlarda, şüphelilerden 549'u gözaltına alındı.

Emniyet ve jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyelere sevk edilen 29 şüpheliden 16'sı tutuklandı, 13'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Gözaltındaki diğer şüphelilerin işlemleri ise sürüyor.

Operasyonlar kapsamında şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda çok sayıda silah, mühimmat, kesici alet, uyuşturucu, change araç parçaları, senet, alacak verecek kayıtlarının tutulduğu defter, para, ziynet eşyası ve dijital materyal ele geçirildi.

Ayrıca 6 şüpheliye ait yaklaşık 28 milyon lira değerindeki taşınır ve taşınmaz mal varlığına el konuldu.

Öte yandan, Adalet Bakanı Akın Gürlek, sosyal medya hesabından operasyonlara ilişkin açıklama yapmıştı.