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SUBÜ gastronomi öğrencilerinden Dünya Aşçılar Şampiyonası'nda iki madalya

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Turizm Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü öğrencileri, Dünya Aşçılar Şampiyonası'nda altın ve gümüş madalya kazandı.

Mine Yıldırım  | 28.11.2023 - Güncelleme : 28.11.2023
SUBÜ gastronomi öğrencilerinden Dünya Aşçılar Şampiyonası'nda iki madalya

Sakarya

SUBÜ'den yapılan açıklamaya göre, İstanbul'da 24-27 Kasım'da 10. İslam İşbirliği Teşkilatı Helal Expo 2023 Fuarı kapsamında düzenlenen şampiyonaya bireysel kategoride katılan ikinci sınıf öğrencisi Faiz Fajar Mulia, altın madalyanın sahibi oldu.

Üniversiteler arası kategoride yarışan Ahmet Güler, Sima Demirci ve Yakuphan Obut'tan oluşan fakülte takımı ise gümüş madalya kazandı.

Başarıları nedeniyle öğrencileri tebrik eden SUBÜ Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Sarıışık, kaliteli eğitim verdiklerini belirterek, iş dünyasının ihtiyaç duyduğu nitelikteki insanları yetiştirdiklerini her ortamda kanıtladıklarını vurguladı.

SUBÜ Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü Başkanı Doç. Dr. Serkan Şengül ise aktif olarak gerçekleştirdikleri yöresel lezzet etkinliklerinin, bölgenin en kapsamlısı olan turizm mutfağının ve +1 Eğitim Modeli'nin başarıları beraberinde getirdiğini kaydetti.

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