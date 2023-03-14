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Şubatta en düşük sıcaklık Erzurum'da, en yüksek ise Kozan'da ölçüldü

Türkiye genelinde şubatta en düşük sıcaklık sıfırın altında 31,3 derece ile Erzurum'da, en yüksek ise 28,7 derece ile Adana'nın Kozan ilçesinde ölçüldü.

Yıldız Nevin Gündoğmuş  | 14.03.2023 - Güncelleme : 14.03.2023
Şubatta en düşük sıcaklık Erzurum'da, en yüksek ise Kozan'da ölçüldü

Ankara

AA muhabirinin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlediği bilgilere göre, geçen ay ortalama sıcaklıklar, Diyarbakır'ın Ergani, Burdur'un Tefenni, Niğde'nin Ulukışla, Antalya'nın Korkuteli ve Mersin'in Erdemli ilçeleri çevrelerinde mevsim normallerinin altında, Düzce Akçakoca ilçesi çevresinde mevsim normallerinin üzerinde, yurdun diğer bölgelerinde ise mevsim normalleri civarında gerçekleşti.

Türkiye genelinde 1991-2020 yılları arasında 4,1 derece olarak ölçülen şubat ortalama sıcaklığı, bu yılın aynı ayında 3,4 derece olarak kaydedildi.

Geçen ay en düşük sıcaklık sıfırın altında 31,5 derece ile Erzurum'da, en yüksek sıcaklık ise 28,7 derece ile Adana Kozan'da tespit edildi.

Bölgelere göre sıcaklıklar

Marmara Bölgesi'nde sıcaklık bölgenin tamamında mevsim normalleri civarında ölçüldü. Bölgenin uzun yıllar ortalama sıcaklığı 6 derece iken geçen ay 6,7 derece olarak gerçekleşti. Bölgede en düşük sıcaklık sıfırın altında 8,1 derece olarak Kırklareli Lüleburgaz'da, en yüksek ise 24,3 derece olarak Sakarya'da ölçüldü.

Ege Bölgesi'nde ise sıcaklık bölgenin tamamında mevsim normalleri civarında gerçekleşti. Bölgenin şubat ayı uzun yıllar ortalama sıcaklığı 7,4 derece, 2023 şubat ayı sıcaklığı ise 6,8 derece olarak kaydedildi. Bölgede en düşük sıcaklık sıfırın altında 12,1 dereceyle Kütahya Gediz'de, en yüksek ise 24,5 dereceyle olarak Muğla Yatağan'da tespit edildi.

Akdeniz Bölgesi'nde sıcaklık Tefenni, Korkuteli, Erdemli çevrelerinde mevsim normallerinin altında, bölgenin diğer kesimlerinde mevsim normalleri civarında gerçekleşti. Bölgenin şubat ayı sıcaklık ortalaması 8,6 dereceyken, geçen ay 7,7 derece olarak tespit edildi. Bölgede en düşük sıcaklık sıfırın altında 25,1 dereceyle Göksun’da, en yüksek sıcaklık ise 28,7 derece olarak Kozan'da gözlendi.

İç Anadolu Bölgesi'nde sıcaklık Ulukışla çevresinde mevsim normallerinin altında, bölgenin diğer kesimlerinde mevsim normalleri civarında gerçekleşti. Şubat ayı uzun yıllar sıcaklık ortalaması 0,9 derece olan bölgede geçen ay eksi 0,6 derece olarak ölçüldü. Bölgede en düşük sıcaklık sıfırın altında 25,6 derece olarak Sivas Kangal'da, en yüksek sıcaklık ise 21,9 derece olarak Konya Karapınar'da kaydedildi.

Karadeniz Bölgesi'nde sıcaklık Akçakoca çevresinde mevsim normallerinin üzerinde, bölgenin diğer kesimlerinde mevsim normalleri civarında gözlendi. Bölgenin şubat ayı uzun yıllar sıcaklık ortalaması 4 derece olurken geçen ay 4 derece olarak ölçüldü. Bölgede en düşük sıcaklık sıfırın altında 18,2 dereceyle Bayburt'ta, en yüksek sıcaklık ise 25,8 derece olarak Ordu'da tespit edildi.

Doğu Anadolu Bölgesi'nde sıcaklık, Ergani çevresinde mevsim normallerinin altında, bölgenin diğer kesimlerinde mevsim normalleri civarında kaydedildi. Şubat ayı ortalama sıcaklığı sıfırın altında 2,8 derece olan bölgede, geçen ay sıcaklık sıfırın altında 4,5 derece olarak tespit edildi. Bölgede en düşük sıcaklık sıfırın altında 31, 3 dereceyle Erzurum'da, en yüksek ise 18,6 dereceyle Ergani'de gözlendi.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde sıcaklık, bölgenin tamamında mevsim normalleri civarında yaşandı. Şubat ayı ortala sıcaklığı 6 derece ölçülen bölgede, geçen ay sıcaklık 5,1 derece olarak gerçekleşti. Bölgede en düşük sıcaklık sıfırın altında 9,4 dereceyle Batman'da, en yüksek sıcaklık ise 26 dereceyle Şanlıurfa Birecik'te tespit edildi.

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