Su Ürünleri Av Sezonu'nun açılışı yarın İstanbul'da yapılacak
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 2024-2025 yılı Su Ürünleri Av Sezonu'nun açılışını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle yarın akşam İstanbul'da yapacaklarını bildirdi.
Ankara
Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Su Ürünleri Av Sezonu'nun açılışına ilişkin bilgi verdi.
Geri sayımın başladığını belirten Yumaklı, "2024-2025 yılı Su Ürünleri Av Sezonu açılışını Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle yarın akşam İstanbul'da gerçekleştireceğiz. 'Vira Bismillah' diyerek dualarla Mavi Vatan'a uğurlayacağımız tüm balıkçı reislerimize bereketli olsun." ifadesini kullandı.
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🐟⏰ Geri sayım başladı.— İbrahim Yumaklı (@ibrahimyumakli) August 30, 2024
📍2024-2025 yılı ‘Su Ürünleri Av Sezonu’ açılışını Cumhurbaşkanımız Sayın @RTErdogan’ın teşrifleriyle yarın akşam İstanbul’da gerçekleştireceğiz.
⚓️ ‘Vira Bismillah’ diyerek dualarla Mavi Vatan'a uğurlayacağımız tüm balıkçı reislerimize bereketli olsun. pic.twitter.com/FsTiY6Sqb1