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Su Ürünleri Av Sezonu'nun açılışı yarın İstanbul'da yapılacak

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 2024-2025 yılı Su Ürünleri Av Sezonu'nun açılışını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle yarın akşam İstanbul'da yapacaklarını bildirdi.

Ayşe Böcüoğlu Bodur  | 31.08.2024 - Güncelleme : 31.08.2024
Su Ürünleri Av Sezonu'nun açılışı yarın İstanbul'da yapılacak

Ankara

Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Su Ürünleri Av Sezonu'nun açılışına ilişkin bilgi verdi.

Geri sayımın başladığını belirten Yumaklı, "2024-2025 yılı Su Ürünleri Av Sezonu açılışını Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle yarın akşam İstanbul'da gerçekleştireceğiz. 'Vira Bismillah' diyerek dualarla Mavi Vatan'a uğurlayacağımız tüm balıkçı reislerimize bereketli olsun." ifadesini kullandı.

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