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Stokçulara verilecek cezalar 1 yıldan 3 yıla çıkarılacak

Adalet Bakanı Bozdağ, stokçulara verilecek cezaların, tutuklamayı da içerecek şekilde 1 yıldan 3 yıla çıkarılacağını açıkladı.

Barış Gündoğan   | 10.05.2022
Stokçulara verilecek cezalar 1 yıldan 3 yıla çıkarılacak

Ankara

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Atacağımız yeni adımla gayrimenkul alım ve satım işlerinin noterliklerde de yapılmasına imkan sağlıyoruz." dedi.

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