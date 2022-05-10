Stokçulara verilecek cezalar 1 yıldan 3 yıla çıkarılacak
Adalet Bakanı Bozdağ, stokçulara verilecek cezaların, tutuklamayı da içerecek şekilde 1 yıldan 3 yıla çıkarılacağını açıkladı.
Ankara
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Atacağımız yeni adımla gayrimenkul alım ve satım işlerinin noterliklerde de yapılmasına imkan sağlıyoruz." dedi.
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