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SSB Başkanı Demir, Lojistik Destek Gemisi Projesi'nin ilk gemisinin hizmete girdiğini bildirdi

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Lojistik Destek Gemisi Projesinin ilk gemisinin hizmete girdiğini belirtti.

Cüneyt Kemal Özkök   | 08.12.2021
SSB Başkanı Demir, Lojistik Destek Gemisi Projesi'nin ilk gemisinin hizmete girdiğini bildirdi

Ankara

Demir, sosyal medya hesabından muharip gemilerin lojistik ihtiyaçları için devam eden projeye ilişkin, şu paylaşımda bulundu:

"Muharip gemilerimizin lojistik ihtiyaçları için başlatılan Lojistik Destek Gemisi Projemizin ilk gemisi TCG Yzb. Güngör Durmuş (A-574), STM Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret AŞ ana yükleniciliğinde Ada Tersanesi'nde yapımı tamamlanıp Deniz Kuvvetleri Komutanlığımızın hizmetine girdi. Hayırlı Olsun!"

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