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Cumhur İttifakı'nın İBB Başkan adayı Murat Kurum, Esenler Kültür Merkezi'nde ''Sivil Toplum Kuruluşları Buluşması''nda konuşuyor. Türkiye'nin ilk uzay yolcusu Alper Gezeravcı'nın da içinde bulunacağı Axiom Mission 3 (Ax-3) uzay aracının bu gece 01.11'de fırlatılması planlanıyor. Florida’daki Kennedy Uzay Merkezi’nden yayındayız.
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Gündem, Teknoloji, Türkİye Uzayda

SpaceX, Türkiye'nin ilk uzay yolcusunun üyesi olduğu Ax-3 misyonunun yarına ertelendiğini açıkladı

SpaceX, Türkiye'nin ilk uzay yolcusu Alper Gezeravcı'nın da üyesi olduğu Ax-3 misyonunun (ABD yerel saatiyle) 18 Ocak'a ertelendiğini açıkladı.

Hakan Çopur, Ayşe Böcüoğlu Bodur  | 17.01.2024 - Güncelleme : 17.01.2024
SpaceX, Türkiye'nin ilk uzay yolcusunun üyesi olduğu Ax-3 misyonunun yarına ertelendiğini açıkladı

Washington

SpaceX, sosyal medya hesabı X'ten yaptığı paylaşımda, Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) bugün gerçekleştirilmesi planlanan Ax-3 misyonunun ABD yerel saatiyle 18 Ocak'a ertelendiğini duyurdu.

Paylaşımda, "Ax-3 misyonunun ISS'ye fırlatılması için şimdi 18 Ocak Perşembe gününü hedefliyoruz. Bu ilave süre ekiplere uçuş öncesi son kontrolleri tamamlama ve araç üzerindeki verileri analiz etme imkanı verecek." ifadeleri kullanıldı.

Konuyla ilgili olarak NASA'nın Florida'daki Kennedy Uzay Merkezi'nde bir basın toplantısı düzenleyen yetkililer, fırlatmanın yarına ertelendiğini belirtmişti.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır: İlk astronotumuz Alper Gezeravcı'nın da yer alacağı fırlatma ertelendi

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, sosyal medya platformu X'ten yaptığı paylaşımda, Türkiye'nin ilk insanlı uzay yolculuğunun ertelendiğini hatırlattı.

Bakan Kacır, şunları kaydetti:

"İlk astronotumuz Alper Gezeravcı'nın da yer alacağı fırlatma ertelendi. Hedeflenen fırlatma zamanı, 19 Ocak 2024 Türkiye saatiyle 00.49. Bu sürede fırlatma öncesi teknik kontrollerin tamamlanması planlanıyor. Astronotumuz Gezeravcı'nın bu tarihi misyonu başarıyla gerçekleştirmesi için heyecanla beklemeye devam edeceğiz."

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